В Мурманской области стартовал конкурс грантов губернатора на реализацию кинопроектов молодёжи

Поддержку могут получить граждане России от 18 до 35 лет.

Гранты губернатора предоставляют молодым кинематографистам для реализации игровых или неигровых фильмов. Размер поддержки не более 500 тысяч рублей, он не может превышать 70% от всех расходов.

Заявки принимают до 22 июня - по одной от организации.

Все подробности можно узнать на сайте Министерства культуры Мурманской области.