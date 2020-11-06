В Мурманской области стартовал конкурс субъектов туриндустрии региона на получение инфраструктурной субсидии

Подробнее об этом поговорим с заместителем губернатора Мурманской области. У нас на прямой линии Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.

- Здравствуйте, Ольга Александровна!

- Здравствуйте, Анна.

- Расскажите о конкурсе. Как вы считаете, будет много желающих получить поддержку?

- А как подать заявку?

- В Мурманске на ул. Академика Книповича,48. Заявку можно подать в региональный комитет по туризму.