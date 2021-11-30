В Мурманской области стартовал национальный проект «Производительность труда»

Его основная цель - повысить производительность труда на предприятиях с помощью внедрения бережливого производства. Оператором нового проекта «Производительность труда» стал Региональный центр компетенций Мурманской области.

Сейчас идёт отбор участников, но 6 предприятий уже в списках, они прошли сито отбора. Первое из них Оленегорский механический завод.

Вячеслав Низамов, генеральный директор ОАО «Оленегорский механический завод»: «Мы первые в Мурманской области, кто вступил в данный проект. От проекта ожидаю очень многого - изменений всего завода. На сегодняшний момент это только маленький участок мы затронули. В дальнейшем мы будем масштабировать его на уровень одного цеха, потом на уровень второго цеха и на все предприятие целиком».

Благодаря участию в федеральном проекте за три месяца на предприятии создали эталонный участок. На нём удалось сократить время производства, улучшить рабочие места, в том числе перекомпоновать оборудование. Всего до 2024 года планируется выбрать 15 компаний.

Татьяна Лящук, первый заместитель министра развития Арктики и экономики: «Он культивирует новую производственную культуру, даёт возможность получить новые компетенции по внедрению инструментов бережливого производства. И впоследствии даёт возможность воспользоваться адресными мерами поддержки, обучить персонал в рамках федеральных программ и повысить конкурентоспособность на предприятиях».

Основные критерии для участия в проекте - выручка предприятия от 400 млн рублей за предыдущий год; отношение компании к одной из базовых несырьевых отраслей; также доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не выше 50%.