В Мурманской области стартовал научный форум «Шаг в будущее»

В этом году наш регион вновь стал площадкой для Северо-Западного этапа. Научный форум продлится до 27 ноября. Его участниками станут более 350 школьников.

Традиционно соревнования проводятся по нескольким направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, социально-гуманитарные и экономические науки. Также участники представляют исследовательские работы, содержащие региональный компонент.

По итогам, помимо традиционных личных наград, ребята борются за право представлять свой регион на Всероссийском форуме научной молодёжи, в том числе, на Международном десант-форуме «Шаг в будущее».