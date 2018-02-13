В Мурманской области стартовал очередной этап оперативно-профилактической акции «Автобус»

Сотрудники ГБДД совместно с представителями мусульманской общины проверили не только документы водителей, но и техническую исправность транспортных средств, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Профилактические рейды «Автобус» в Мурманске проводят регулярно. В последнее время инспекторы ГИБДД отмечают, что техническое состояние маршруток в столице Заполярья заметно улучшилось. Однако, по-прежнему они нередко становятся участниками ДТП, а их водители нарушают правила движения.

- Как показывает опыт предыдущих аналогичных мероприятий, нарушения имеют место быть и Мурманске, и в Апатитах, - говорит Михаил Ничаев, заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД по Мурманской области. - Нами выявлялись факты управления данным автотранспортным средством соответствующей категории с нарушением технического регламента безопасности транспортных средств.

Зачастую, в салонах машин отсутствуют стёкла, повреждена или вовсе не пригодна для использованию зимняя резина, по разным причинам не работают аварийные двери. Отмечаются факты отсутствия необходимых огнетушителей или знаков аварийной остановки. В большинстве случаев водители таких автобусов – граждане соседних с Россией государств, поэтому во время рейда полицейским помогал председатель духовного управления мусульман Мурманской области Раил Биккеняев, который уже не в первый раз лично общается с водителями и при помощи проповеди призывает их соблюдать правила.

- Не секрет, что среди водителей маршруток много представителей мусульманских народностей, поэтому мы приходили к ним, - рассказывает Раил Биккеняев, председатель духовного управления мусульман Мурманской области. - Наши имам-хатыбы читали цитаты из Корана, приводили примеры того, что водители должны как можно лучше соблюдать Правила дорожного движения.

Регулярные проверки способствуют заметному улучшению качества услуг маршрутных такси, поэтому их планируют проводить и в будущем. А в этот акция «Автобус» продлится до 23 февраля.