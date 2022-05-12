В Мурманской области стартовал первый Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена»

Сегодня начался только первый этап – региональный. В нём принимают участие любительские и профессиональные коллективы области.

«Арктическая сцена» стала первым международным театральным фестивалем в нашем регионе. Он разбит на несколько этапов, первый продлится по 16 мая. В нём примут участие творческие коллективы Мурманской области.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «На сегодняшний день планируется к оценке 17 спектаклей. Из них 9 будет в формате живом – будет оцениваться непосредственно на сценах театров Мурманска, региона. 8 спектаклей будет в формате онлайн – это любительские театры».

Оценивать артистов будет экспертное жюри, в которое входят приглашённые специалисты из разных городов и альтернативное – созданное из местных ценителей искусства. По завершении регионального этапа уже осенью стартует международный этап.

Ознакомиться с программой выступлений мурманских театров можно на сайте и страницах в соцсетях Министерства культуры региона, а также самого фестиваля «Арктическая сцена».