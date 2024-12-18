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В Мурманской области стартовал пилотный этап проекта «Спорт для СВОих»

В ходе выполнения задач специальной военной операции наши бойцы получают травмы и ранения. Помимо медицинского лечения, один из важнейших этапов выздоровления солдат – это реабилитация. А спорт закрывает сразу все потребности ветеранов: и социальную адаптацию, и физическое оздоровление.

В Мурманской области стартовал пилотный этап проекта «Спорт для СВОих». Это реабилитация с помощью адаптивной физкультуры для бойцов, получивших травмы и ранения во время выполнения задач специальной военной операции.

Проект появился благодаря инициативе самих ветеранов, поддержке областной Думы и правительства Мурманской области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Во время встречи во Фронтовой гостиной» ребятами нам эту идею предложили. Много услуг у нас: и в учреждениях здравоохранения оказывают помощь, реабилитацию, прохождение всего, лечебные процедуры. Но они обратились с просьбой, а можно ли ещё дополнительно заниматься спортом».

Предложение бойцов было услышано, тем более что условия для адаптивного спорта в Мурманской области активно развиваются. Например, бассейн «Гольфстрим» в Коле полностью оборудован для комфортного посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Наша задача средствами физической культуры постараться провести реабилитацию, а человечество ничего ещё лучше физической культуры не придумало. Поэтому наша задача сегодня организовать оздоровительное плавание. В дальнейшем у нас есть большие планы на организацию командных видов спорта, потому что они сплачивают и эмоции совсем другие у людей появляются».

Первыми участниками пилотного проекта стали подопечный Фонда «Защитники Отечества», который занимается помощью ветеранам СВО и членам их семей.

Жанна Макарова, руководитель регионального отделения Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»: «Многие подопечные филиала Фонда вернулись из зоны СВО, имея серьезные боевые ранения. Президент нашей страны и губернатор Мурманской области призывают нас проявлять повышенное внимание к социальной и медицинской реабилитации их. Проект «Спорт для СВОих», я хочу подчеркнуть, что это межведомственный проект, это как раз ответ на поставленную задачу».

Одним из первых участников спортивной реабилитации стал и Евгений Новиков. Мужчина родом из Донецка и до 2019 года служил именно там, поэтому конфликт для него тянется с 2014 года. В Мурманске же мужчина оказался, приехав к сослуживцу, а остался по любви к будущей жене и, конечно, Кольскому краю.

Евгений Новиков, ветеран СВО: «Многие люди считают, что Мурманская область и Мурманск является неприемлемыми к жизни из-за холодного климата. Не знаю, я обожаю Кольский край – это красивейшее место. Здесь очень добрые, отзывчивые люди, которые всегда приходят на помощь. Очень много объединений и поддержек со стороны друзей, товарищей, родных и близких».

Когда началась специальная военная операция Евгений пошёл добровольцем защищать Родину, но получил тяжёлые ранения и теперь проходит реабилитацию. В том числе и с помощью адаптивного спорта.

Среди бойцов есть и те, кому нужна дополнительная помощь.

Михаил Маршаков, ветеран СВО: «Все мышцы тела работают. Полезно для здоровья».

Михаил Маршак в силу травм не может самостоятельно передвигаться, однако спорт для него также становится доступным способом реабилитации. А плавание – один из самых полезных видов для восстановления после травм.

В планах у проекта Фонда «Защитники Отечества» и организация занятий адаптивным спортом на других спортивных объектах Мурманской области. Это тренажёрные залы, спортивные площадки и «СОПКИ.СПОРТ».

Комментарии

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Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
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Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
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