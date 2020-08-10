В Мурманской области стартовал приём заявок на конкурс «Губернаторский стартап»

Индивидуальные предприниматели и самозанятые жители региона могут получить до 1 миллиона рублей за свои креативные проекты.

Важно, чтобы собственное софинансирование в реализации проекта было не менее 10% от предоставляемой поддержки. Победители конкурса смогут получить льготный микрозайм до 1 миллиона рублей под 4% годовых и претендовать на софинансирование затрат, связанных с сопровождением деятельности в первый год реализации проекта.

Заявки принимаются до 24 августа. А подробности участия можно узнать в сообществе регионального бизнес-инкубатора, а также на сайте Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним, что ранее в конкурсе «Губернаторский стартап» победили 20 человек. Денежные выплаты они уже получили в полном объёме. Приоритетные направления конкурсных проектов: социальная и производственная сферы, спорт, отдых и развлечения, сельское хозяйство, бытовые услуги, борьба с пандемией, разработка научных исследований.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «На второй этап, а это мы уже видим сейчас, что много запросов поступает от предпринимателей, пострадавших в результате пандемии. Это туристический бизнес, всевозможные мини-отели, рестораторы, связанные с производством продуктов питания и так далее».