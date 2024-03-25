В Мурманской области стартовал региональный этап конкурса «Воспитатель года»

Всего четыре места для победителей. «Воспитатель года» получит премию в 300 тысяч рублей, призёру конкурса выделят 100 тысяч рублей, победителю в номинации «Педагогический дебют» дадут 50 тысяч рублей, а финалисту в номинации «Воспитатель года» - 25 тысяч рублей.

В нём принимают участие педагоги из всех муниципалитетов Кольского Заполярья, кроме Островного.

Специалисты со всего Кольского полуострова собрались в столице Заполярья, чтобы на протяжении четырёх дней показать свои методики работы с детьми, поучаствовать в дебатах и продемонстрировать навыки в работе с воспитанниками. Финал конкурса состоится 29 марта.

Всего четыре места для победителей. «Воспитатель года» получит премию в 300 тысяч рублей, призёру конкурса выделят 100 тысяч рублей, победителю в номинации «Педагогический дебют» дадут 50 тысяч рублей, а финалисту в номинации «Воспитатель года» - 25 тысяч рублей.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В конкурсе принимают участие 21 участник. Самому молодому конкурсанту у нас всего лишь 22 года, самому опытному – 42 года. Предусмотрено 7 различных испытаний, а в конце недели мы подведём уже итоги. Особенностью данного конкурса в этом году является то, что по решению губернатора Андрея Владимировича Чибиса увеличены суммы премий».