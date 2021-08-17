В Мурманской области стартовал сезон любительского лова краба

Возможность выйти в море на один из утвержденных для добычи участков у рыбаков появилась благодаря инициативе главы региона.

Приобрести лицензию можно в том числе в Териберке, где открыт один из пунктов по оформлению.

Информацию о необходимых документах для подачи заявок можно получить на туристическом портале Мурманской области. Оформлением путёвок и организацией туров будут заниматься четыре компании. Всего квота на вылов составит 100 тонн, по 20 тонн на каждый участок. Минимальная стоимость путёвки на вылов камчатского краба составит от 800 до 1000 рублей за одного краба, а для льготных категорий граждан - от 400 рублей. На платформе туристического портала Мурманской области создан тематический раздел, содержащий информацию о любительском краболовстве в регионе. Памятка также размещена на официальном сайте и в социальных сетях Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона и на портале «Наш Север».