В Мурманской области стартовал творческий проект «Поэзия этого дня»

Его автор - Николай Михайленко, один из победителей конкурса губернаторских грантов. В рамках события запланированы четыре вечера поэзии с открытым списком участников.

Во время встреч зрители выберут финалистов. Итоговый фестиваль с участием известного российского поэта планируют организовать в конце года. А стихи участников планируют опубликовать в сборнике «Поэзия этого дня». Он будет распространяться в Мурманской области и войдёт в фонды библиотек региона.

Подробности о фестивальных мероприятиях можно узнать в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».