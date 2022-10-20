В Мурманской области стартовал второй этап кадрового конкурса «Лидеры Севера»

В нём примут участие 174 человека. Участников ждёт несколько этапов отбора.

В первую очередь знания конкурсантов оценят по результатам дистанционного тестирования, которое продлится до 2 ноября. По результатам испытания будут отобраны 50 человек, которые продолжат борьбу за место в финале во время деловой игры.

Она пройдёт в очном формате с 5 по 6 ноября на площадке Центра управления регионом. В финале к конкурсантам присоединятся ещё три человека - полуфиналисты федерального этапа разных лет.

В первой декаде декабря всем финалистам предстоит пройти собеседование с членами комиссии во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.