День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.22 19:30
В Мурманской области стартовал второй этап кадрового конкурса «Лидеры Севера»
В нём примут участие 174 человека. Участников ждёт несколько этапов отбора.
В первую очередь знания конкурсантов оценят по результатам дистанционного тестирования, которое продлится до 2 ноября. По результатам испытания будут отобраны 50 человек, которые продолжат борьбу за место в финале во время деловой игры.
Она пройдёт в очном формате с 5 по 6 ноября на площадке Центра управления регионом. В финале к конкурсантам присоединятся ещё три человека - полуфиналисты федерального этапа разных лет.
В первой декаде декабря всем финалистам предстоит пройти собеседование с членами комиссии во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
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Прекрасный материал, всем добра!
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