В Мурманской области стартовал заключительный этап конкурсного отбора по программе «На Севере – твой проект»

От жителей нашего региона поступило 253 инициативы, а в голосовании приняли участие более 27 тысяч человек.

Сейчас муниципалитеты направляют заявки и пакет документов в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для организации конкурсного отбора.

Проекты-победители, предлагаемые для реализации в 2026 году на территории городов и посёлков региона, будут определены до 20 февраля. Информация о проектах, принятых к реализации, будет размещена на официальном сайте министерства.

За пять лет на территории всех муниципальных образований Мурманской области реализовано 448 инициатив жителей региона. В прошлом году финансирование по программе было увеличено. На эти цели предусмотрено субсидирование муниципалитетов в размере 300 млн рублей, сообщил глава региона.