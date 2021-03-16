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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.21 19:30

В Мурманской области стартовал заключительный этап тура лиги по мини-футболу «Мега-спорт»

В нём примут участие 55 команд и будет сыграно 155 матчей. На одном из них побывали корреспонденты «Арктик-ТВ» вместе с директором компании «МЭС» Аллой Истоминой, которая пришла поболеть за своих коллег и принесла им удачу!

Футбольная команда МЭС уникальна тем, что долгие годы держалась на голом энтузиазме её капитана и единомышленников. Игроки сами нанимали тренера, брали в аренду зал, покупали форму. Поэтому их переход в высшую лигу чемпионата области по мини-футболу стал своего рода сенсацией.

Александр Бровков, капитан команды по мини-футболу МЭС: «Была патовая ситуация - мы даже из группы могли не выйти. Футбол - такой вид соревнований, не знаешь выиграешь, или проиграешь, а надо, чтобы приходили болельщики, желательно сотрудники предприятия и болели за наш «Мурманэнергосбыт».

А вот и второй сюрприз – на первую же игру команды МЭС в высшей лиге пришла поболеть новый руководитель компании Алла Истомина.

Алла Истомина и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Я разговаривала с капитаном команды, им нужно, чтобы за них болели».

Никто и не думал, что Алла Истомина останется на трибунах до конца игры и будет болеть наравне со всеми. Это только добавило азарта футболистам.

Павел Инкин, игрок команды по мини-футболу МЭС: «То, что человек заинтересован в команде, хочет помогать ей, это здорово!».

Присутствие директора на трибуне принесло спортсменам удачу. В первом же матче они одержали победу со счётом 7:2.

Александр Бровков, капитан команды по мини-футболу МЭС: «Это только начало этапа, а впереди ещё четыре игры. Будем стараться, вперед!».

Алексей Попов, директор Лиги мини-футбола Мурманской области «Мега-спорт»: «Шансы есть всегда. Группа, мне кажется, доступная. Здесь есть команды, с которыми я считаю МЭСу вполне под силы будет бороться».

Но главную победу футболисты уже одержали – они получили признание коллег и предприятия, честь которого так долго защищали на спортивной арене.

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