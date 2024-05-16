Скоро лето, значит, дети будут больше предоставлены сами себе, будут больше находиться на улице и, соответственно, участвовать в дорожном движении. По печальной статистике, именно в летнее время становится больше происшествий на дорогах, участниками которых становятся несовершеннолетние.

В офисе ГИБДД провели встречу, на которой попытались напомнить родителям, пешеходам и водителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и обучать этому детей.

В Мурманской области стартовала акция «Внимание, дети!». Тему детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летнего периода обсудили в региональном ГИБДД.

Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Тенденция такая, что в летние месяцы практически в два раза увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Это в целом по России. Если говорить о среднемесячном количестве ДТП, то за июнь, июль и август прошлого года их было более двух тысяч. Количество погибших детей в летние месяцы тоже возрастает практически вдвое!».

По словам специалистов, самое безопасное для детей место в легковом автомобиле– это сидение за водителем. Конечно, это при условии использования ремней безопасности и детских пристёгивающих устройств. Однако, знать ПДД и качественно их выполнять – вот что по-настоящему минимизирует риски на дорогах.

Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Соблюдение правил дорожного движения со стороны водителя должно быть неукоснительным».

Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области, майор полиции: «Согласно последним изменениям, перевозка детей до семилетнего возраста обязательно должна осуществляться в детском удерживающем устройстве».

Новшеством на дорогах Заполярья остаются самокаты, с правилами использования которых сотрудники ведомства просят ознакомиться родителей и детей. Только при соблюдении определённых мер безопасности можно сохранить жизнь и здоровье детей.