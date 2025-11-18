В Мурманской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

И вновь по всей стране стартовала всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» для юных пациентов больниц, которые в преддверии Нового года с мужеством переносят медицинские процедуры. В Мурманске такую коробку с подарками для ребят уже начали готовить в штабе общественной поддержки.

Первые подарки для юных пациентов медучреждений передали активисты.

Многие медицинские процедуры – испытание для детей. Цель акции «Коробка храбрости» – поддержать малышей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в больницах.

После прохождения тяжёлой процедуры ребёнок может выбрать из специальной коробки подарок – вознаграждение за храбрость. В Мурманске на базе штаба общественной поддержки старт доброй акции дал председатель облдумы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для ребёнка – это будет гордость, что он за свою, так сказать, стойкость, мужество, проявленное при посещении того или иного кабинета, получил награду».

Акцию проводят уже в 13-й раз. В прошлом году в ней приняли участие более 166 тысяч человек. Только в Мурманской области северяне подготовили более 12 тысяч подарков для ребят. А по всей России было передано свыше 500 тысяч презентов детям на лечении.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Мы с нашими коллегами всегда принимаем участие не только в самом Мурманске, но и в своих округах, муниципалитетах, потому что такие «Коробки храбрости» размещены во всех муниципалитетах, местах общего пользования, местах массового посещения граждан, где могут принять участие не только наши однопартийцы, но и люди, которые просто хотят поддержать наших деток. И это действительно работает, люди откликается на эту акцию, очень активно в ней участвуют».

В Мурманской области работает 23 пункта с «Коробками храбрости». Туда можно принести новые игрушки, наборы для творчества, канцелярские товары, настольные игры, раскраски и книги.

Одним из первых положил в коробку свои подарки для детей и участник программы «Герои Севера», который сейчас проходит стажировку в областной думе.

Марк Михеенко, участник региональной программы «Герои Севера»: «Моя дочь сейчас также безумно боится уколов. Это нужная акция, которая даёт детям храбрость, она и называется «Коробка храбрости». Поэтому я считаю, что это обязательное мероприятие, в котором должны поучаствовать все».

Получить подарок – не просто приятный жест. Для ребёнка – это некий символ почёта. Он подкрепляет малышей на положительную реакцию от прохождения медицинских процедур.