Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.25 19:30

В Мурманской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

И вновь по всей стране стартовала всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» для юных пациентов больниц, которые в преддверии Нового года с мужеством переносят медицинские процедуры. В Мурманске такую коробку с подарками для ребят уже начали готовить в штабе общественной поддержки.

Первые подарки для юных пациентов медучреждений передали активисты.

Многие медицинские процедуры – испытание для детей. Цель акции «Коробка храбрости» – поддержать малышей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в больницах.

После прохождения тяжёлой процедуры ребёнок может выбрать из специальной коробки подарок – вознаграждение за храбрость. В Мурманске на базе штаба общественной поддержки старт доброй акции дал председатель облдумы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для ребёнка – это будет гордость, что он за свою, так сказать, стойкость, мужество, проявленное при посещении того или иного кабинета, получил награду».

Акцию проводят уже в 13-й раз. В прошлом году в ней приняли участие более 166 тысяч человек. Только в Мурманской области северяне подготовили более 12 тысяч подарков для ребят. А по всей России было передано свыше 500 тысяч презентов детям на лечении.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Мы с нашими коллегами всегда принимаем участие не только в самом Мурманске, но и в своих округах, муниципалитетах, потому что такие «Коробки храбрости» размещены во всех муниципалитетах, местах общего пользования, местах массового посещения граждан, где могут принять участие не только наши однопартийцы, но и люди, которые просто хотят поддержать наших деток. И это действительно работает, люди откликается на эту акцию, очень активно в ней участвуют».

В Мурманской области работает 23 пункта с «Коробками храбрости». Туда можно принести новые игрушки, наборы для творчества, канцелярские товары, настольные игры, раскраски и книги.

Одним из первых положил в коробку свои подарки для детей и участник программы «Герои Севера», который сейчас проходит стажировку в областной думе.

Марк Михеенко, участник региональной программы «Герои Севера»: «Моя дочь сейчас также безумно боится уколов. Это нужная акция, которая даёт детям храбрость, она и называется «Коробка храбрости». Поэтому я считаю, что это обязательное мероприятие, в котором должны поучаствовать все».

Получить подарок – не просто приятный жест. Для ребёнка – это некий символ почёта. Он подкрепляет малышей на положительную реакцию от прохождения медицинских процедур.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений северян в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»