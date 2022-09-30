В Мурманской области стартовала гуманитарная акция «Север Помогает»

Востребованы: тёплые носки, термобелье, тёплые перчатки, тактические перчатки, защитные очки, маскировочные халаты, ранцы, рюкзаки, спальные мешки, медицинские и тактические аптечки, подлокотники и наколенники, туристические коврики, аккумуляторные батарейки, средства дезинфекции.

Она направлена на сбор помощи для жителей региона, призванных в рамках мобилизации, а также участвующих в специальной военной операции. На территории Мурманской области открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может принести вещи и технику.

Востребованы: тёплые носки, термобелье, тёплые перчатки, тактические перчатки, защитные очки, маскировочные халаты, ранцы, рюкзаки, спальные мешки, медицинские и тактические аптечки, подлокотники и наколенники, туристические коврики, аккумуляторные батарейки, средства дезинфекции.

Даже детский рисунок, созданный от души, может поднять боевой дух.

Полный перечень можно уточнить по единому номеру Регионального центра гуманитарной помощи. Акция «Север Помогает» аккумулирует сбор и оперативно поможет с доставкой адресатам, отмечают организаторы инициативы.