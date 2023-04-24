В Мурманской области стартовала кампания по заключению договоров с выпускниками по целевому набору в медицинские вузы

Документы в электронном виде принимают до 14 июня.

В этом году заявка от Мурманской области в Минздрав России содержит 86 мест в 9 медицинских вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Мурманска по наиболее востребованным для региона специальностям: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология».

С подробной информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения региона в разделе «Целевое обучение».