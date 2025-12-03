В Мурманской области стартовала масштабная новогодняя кампания

До конца января запланировано более 900 мероприятий для жителей и гостей региона. Ожидается, что в них примут участие свыше 175 тысяч человек.

Центральным событием для детей станут губернаторские ёлки с интерактивным спектаклем «Тайна часов вечности» в Ледовом дворце спорта с 12 по 14 декабря.

Артисты областных театров отправятся на гастроли в отдалённые города и посёлки - Алакуртти, Кандалакшу, Печенгу и Заполярный.

А в Мурманске учреждения культуры готовят премьеры. В театре кукол-новые спектакли для детей, а в драматическом покажут «Лунный принц» и «Карнавальную ночь». Филармония и Дворец культуры имени С.М. Кирова представят зрителям музыкальные сказки. Для молодёжи в пространствах «СОПКИ» проведут мастер-классы, кинопоказы и турниры.

Взрослых ждут лекции об искусстве, концерты и новогоднее бинго в Центре современного искусства.

Уже к концу декабря в Кировске откроют двери «Снежная деревня» и «Таинственный лес». А с 19 декабря на улице Ленинградской улице в Мурманске заработает открытый каток с пунктом проката инвентаря и лавками с арктической кухней. В новогодние каникулы на улице Воровского развернётся традиционная ярмарка «На Севере – тепло». Рядом с центральной ёлкой построят ледяной домик Деда Мороза и установят карусель.

В ночь с 31 декабря на 1 января в муниципалитетах состоятся народные гуляния с театрализованными представлениями. Жители региона смогут встретить наступающий год у главных новогодних ёлок.

Отдельный сюрприз - Поезд Деда Мороза, который прибудет в Мурманск 9 января.

Подробную афишу всех событий можно найти на портале «Наш Север».