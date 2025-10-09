В Мурманской области стартовала массовая вакцинация жителей старше 60 лет против пневмококковой инфекции

Закуплено 7460 доз вакцины «Превенар 13». Они поступили в медучреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области.

Привиться против пневмококковой инфекции можно по месту прикрепления к медицинской организации одновременно с вакцинацией против гриппа всем гражданам старше 60 лет, кто не вакцинировался ранее.

Напомним, что пневмококковая инфекция – одна из причин заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста. Опасная бактерия может поражать разные органы и вызывать спектр болезней от отита до тяжёлых форм пневмонии, менингита или сепсиса.