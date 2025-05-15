В Мурманской области стартовала научно-практическая конференция по сохранению и ревитализации языкового наследия коренных малочисленных народов Севера

Она будет длиться два дня в разных локациях.

Эту конференцию в России проводят уже в шестой раз, и впервые к ней присоединился Мурманск. Конечно, в нашем регионе акцент сделан на саамский зык. Пока одни считают, что он на стадии сохранения, другие уверены – уже начался этап возрождения.

Виктория Бакула, профессор кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Я буду говорить, что делается со стороны научного сообщества, а сделано немало. Во-первых, исследования ведутся давно - ещё с 2008 года. Социолингвистические, лингвистические, литературоведческие, разного направления, лексикографические. На сегодня мы имеем семь первых учёных. Пусть это первая ступень – магистры, но это семь саамских учёных».

Главная проблема в сохранении языков малочисленных коренных народов, которых в России аж 40, это межпоколенческая связь. В определенный период она была нарушена. И теперь необходимо правильно её восстановить, уверены участник конференции.

Анастасия Паршакова, заместитель председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», заместитель генерального директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, г. Санкт-Петербург: «Особенно, когда речь идёт о языках малочисленных народов, где часто носителями являются представители старшего поколения. И нам надо выстроить мостик, чтобы для молодых людей родной язык не был только языком предков. Чтобы они видели, как его можно использовать в современной жизни, как сделать его частью эффективной коммуникации, в том числе в цифровом мире».

В разных регионах уже есть положительный опыт вхождения в цифровой мир. Пусть пока это первые шаги, но вполне востребованные.

Саргылана Брызгалова, заместитель директора Федерального института родных языков народов РФ, г. Москва: «При поддержке нашего института в прошлом году мы подготовили рукописи по саамскому языку. Мы планируем готовить учебники по чтению. Рукописи - это рукописи. Надо ещё сделать оригинал-макет, электронные формы учебников, чтобы потом уже включить их в федеральный перечень учебников, который даёт право на законном основании изучать эти языки в школе».

А в Мурманской области разработано мобильное приложение для изучения саамского языка и есть специальная компьютерная игра. Всё ещё остается вопрос по созданию специальных шрифтов.

Полина Харыбина, представитель родовой общины «Лопарская», член Совета коренных малочисленных народов севера при правительстве Мурманской области: «В прошлом году уже выпустили онлайн-переводчик и словарь, но это пока не может работать в той мере, в которой хотели бы, по переводу огромных текстов или стихов и сказок. Это как раз то, чем мы бы хотели заниматься в этом году. Идеальная мечта - создать электронный корпус, который даст возможность больший пласт информации обрабатывать. Но учитывая, что мало саамских текстов есть в электронном виде, то это кропотливая работа».

Участники конференции утверждают, что владение языком сопрягается с осознанием своей этнической принадлежности, пониманием культуры, традиций и обычаев народа.

Второй день научно-практической конференции проведут в Ловозере, где участники смогут познакомиться с жизнью и бытом саамов.