В Мурманской области стартовала Неделя популяризации донорства крови и костного мозга

Она приурочена к Национальному дню донора в России, который ежегодно отмечают 20 апреля.

Ежегодно в переливании крови нуждаются полтора миллиона россиян. Кровь и её компоненты необходимы для лечения многих заболеваний. Кроме того, переливание крови остаётся единственным шансом для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Донорскую кровь невозможно изготовить или заменить чем-то другим. Для здорового человека безопасно сдать 450 миллилитров. Уже через несколько часов после процедуры начинается процесс обновления, а через 4–6 недель полностью восстанавливается состав утраченной крови.

Особое внимание в ходе недели уделяется донорству костного мозга. Это добровольная сдача стволовых клеток, которая жизненно необходима пациентам с онкологическими, гематологическими, аутоиммунными и тяжёлыми наследственными заболеваниями.

В Мурманске сдать кровь и её компоненты можно, обратившись в областную станцию переливания крови. Телефоны для записи: 8 (8152) 25-02-61, 8 (8152) 25-15-78, 8 (958) 587-04-64 и 8 (958) 587-04-65.