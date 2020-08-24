День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.20 19:30
В Мурманской области стартовала операция «Внимание, дети!»
Она продлиться до 11 сентября. Акция направлена на восстановление у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха.
Дорожные полицейские усиливают контроль за соблюдением ПДД у образовательных организаций и на пешеходных переходах. Особое внимание будут уделять организации детских перевозок.
Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Мурманской области: «Госавтоинспекция напоминает, что детям необходимо регулярно напоминать об основных Правилах дорожного движения, личным примером показывать, как нужно вести себя на улице. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными вблизи детских учреждений, школ, остановок общественного транспорта».
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Последние комментарии
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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