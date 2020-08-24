В Мурманской области стартовала операция «Внимание, дети!»

Она продлиться до 11 сентября. Акция направлена на восстановление у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха.

Дорожные полицейские усиливают контроль за соблюдением ПДД у образовательных организаций и на пешеходных переходах. Особое внимание будут уделять организации детских перевозок.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Мурманской области: «Госавтоинспекция напоминает, что детям необходимо регулярно напоминать об основных Правилах дорожного движения, личным примером показывать, как нужно вести себя на улице. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными вблизи детских учреждений, школ, остановок общественного транспорта».