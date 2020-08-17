В Мурманской области стартовала операция «Встречная полоса»

Сотрудники ГИБДД во время скрытого патрулирования выявляют автомобилистов-нарушителей.

Главная цель рейдов - предупредить дорожно-транспортные происшествия, которые нередко случаются по вине водителей, решивших обогнать впереди идущий транспорт. Такие аварии отличаются высокой тяжестью последствий.

Полицейские Мурманска уже выявили 7 нарушений, связанных с выездом на встречку. Например, в районе улицы Александра Невского водитель «Опеля» помимо езды против направления движения пять раз проехал на запрещающий сигнал светофора и не остановился по требованию полицейского. При этом он был пьян. Сейчас решается вопрос о его наказании.

Операция «Встречная полоса» продлится до 23 августа. Инспекторы напоминают, что соблюдать правила дорожного движения необходимо всегда, независимо от проверок. Ведь их нарушение может привести к непоправимым последствиям.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, совершайте обгон только на тех участках дороги, где это разрешено, и после того, как убедитесь в безопасности манвра».