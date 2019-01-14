В Мурманской области стартовала профилактическая акция «Встречная полоса»

Сотрудники дорожной полиции организовали скрытое патрулирование на региональных дорогах.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона - опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. Нередко, совершая обгон, автовладельцы серьёзно нарушают правила. В целях профилактики сотрудники ГИБДД Мурманской области на постоянной основе проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Главная задача мероприятия – предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Многие автомобилисты сомневаются в правомерности действий полицейских, хотя все правила скрытого патрулирования прописаны в административном регламенте по работе дорожно-патрульной службы. Использование нарядами ДПС такой формы работы даёт положительные результаты в снижении количества ДТП с тяжкими последствиями и способствует сокращению грубых нарушений правил.