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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.21 19:30

В Мурманской области стартовала вакцинация населения против сезонного гриппа

Кому нужна эта прививка и можно ли её совмещать с противоковидной, рассказала главный эпидемиолог региона.

Ежегодно по рекомендациям ВОЗ состав вакцины против гриппа меняется. Новый препарат уже привезли в Заполярье. Прививаться от сезонного заболевания должны и взрослые, и дети с 6-тимесячного возраста. Даже беременным разрешено делать заветный укол. Противопоказания к вакцинации есть, но их можно узнать у лечащего врача.

Всего планируется привить 60% населения региона. Есть одно важное условие: вакцину от гриппа нужно ставить спустя месяц после других прививок. В том числе это касается и противоковидного «Спутника». Совмещать эти уколы нельзя.

На самом деле, в этом вопросе сходятся не все эксперты, и общепринятую норму, как это часто бывает, могут ещё и изменить. Впрочем, пока рекомендации остаются прежними.

Светлана Диденко, главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Мурманской области: «Взрослые, старше 18 лет, которое прививались от коронавирусной инфекции, должны пройти прививку от гриппа через месяц. Только после этого можно привиться сувигриппом. Если же вы прививаетесь сувигриппом, то только через месяц вы прививаетесь вакциной против коронавирусной инфекции».

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