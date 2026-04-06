В Мурманской области стартовали Дни предпринимательства

Череду событий открыла встреча молодых деятелей с представителями администрации города.

Между бизнесом и властью пропасти нет. Более того, администрация Мурманска заинтересована в том, чтобы молодые люди погружались в сферу бизнеса и становились авторами новых проектов. Для будущих предпринимателей в регионе предусмотрены меры поддержки.

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Мы все рядом, наши цели совпадают, мы, в принципе, сообща можем очень амбициозные задачи ставить и решать».

Столица Заполярья пребывает в фазе стремительных перемен, власти уверены, пренебрегать предложениями активных северян нельзя – важно услышать идеи и постараться прийти к общему решению, которое послужит дальнейшему развитию жизни города.

Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «С уважением относимся к прошлому, к истории нашего города. Опираясь на эту историю, мы должны к юбилею города войти в завтра, в наше будущее, поэтому сегодня мы послушаем предпринимателей, возьмем их идеи в работу и будем вместе двигаться в правильном направлении для улучшения жизни мурманчан и города-героя Мурманска».

Анастасия Попова представляет один из туристических магазинов нашего города. На встречу пришла с насущным вопросом о том, как развить своё дело?

Анастасия Попова, предприниматель: «Мы делаем всё, что возможно, получаем различные гранты, развиваем собственную продукцию, сотрудничаем с мастерами города, чтобы поднять туристический уровень нашего города. Но хотелось бы понять, что можно сделать ещё лучше».

Изготовление сувениров, обучение игре на барабанах и даже экзотическая аквакультура. Спектр дел, в которых заняты участники встречи, обширный. Вопросов и предложений всегда много, а благодаря заинтересованности обеих сторон, предпринимательство в регионе стремительно набирает обороты.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
