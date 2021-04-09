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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.21 19:30

В Мурманской области стартовали призывные кампании

В День сотрудников военных комиссариатов съёмочная группа побывала на пункте призыва в ЗАТО Александровск.

Олег Маслов, первый призывник весенней кампании из большого ЗАТО. Девятнадцатилетний юноша готов стать солдатом: к этому он пришёл вполне осознанно. Олег уже строит планы на время после демобилизации.

Олег Маслов, призывник, г. Полярный: «Я закончил учебу, получил среднее-профессиональное образование и решил отдать долг Родине, а потом пойти на высшее».

Вопреки пропаганде, в хорошем смысле этого слова, со стороны сотрудников александровского военкомата, Олег срочную службу на службу по контракту заменять не стал. Тем не менее, есть положительная динамика, желающих сделать армию своей профессиональной деятельностью становится всё больше.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «Если брать весеннюю кампанию 2020 года, тогда у нас было всего 7 кандидатов, из которых 4 завершили все отборочные мероприятия и успешно поступили на военную службу по контракту, то вначале весеннего призыва 2021 года, их уже 17».

На призывных пунктах послабление противовирусных мер не сказалось: новобранцев  снабжают индивидуальными средствами защиты, приходят на пункт в ограниченном количестве и сдают тесты на коронавирус. Наличие отметок о вакцинации пока комиссия не требует.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «Ребята будут иметь возможность привидься от ковида в войсках: такие указания, задачи уже поставлены. И вы наверняка знаете, что в Вооруженных силах идёт поэтапная вакцинация военнослужащих».

Из Александровска планируют призвать  порядка 30-40 юношей, которые пополнят ряды нашей армии. Первая отправка рекрутов планируется в конце этого месяца.

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