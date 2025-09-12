В Мурманской области стартовали региональные соревнования «Школа безопасности»

Они направлены на популяризацию здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения основ безопасности жизнедеятельности.

В соревнованиях участвуют ученики образовательных организаций Мурманской области, готовые демонстрировать знания и навыки в области безопасности.

Состязания помогают молодёжи освоить практические навыки необходимые для защиты в чрезвычайных ситуациях, а также способствуют развитию командного духа и чувства ответственности.

Все этапы «Школы безопасности» проводят под чутким контролем профессиональных спасателей.

Николай Легенький, старший государственный инспектор по маломерным судам в Мурманской области: «Мы осуществляем обеспечение и судейство этапа. Это поисково-спасательные мероприятия на акватории».

Этапы состязаний включали реанимацию утопающего, бросок спасательного круга и конца Александрова, поисково-спасательные работы, снятие зависшего в деревьях парашютиста, наведение навесной переправы, а также оказание первой помощи.

Семён Александров, участник соревнований из Апатитов: «В «Школе безопасности» я в первый раз. Но и это уже даёт мне очень много сил, энергии и много неизведанного».

Ева Чалова, участник соревнований из Мурманска: «Я уже третий раз на «Школе безопасности», являюсь капитаном команды. Я в планировании разбираюсь, главное, всё правильно запомнить и быть увлечённым этим делом».

В ближайшие дни участникам предстоит преодолеть контрольный туристический маршрут, где нужно будет продемонстрировать слаженность командной работы.

В субботу на торжественном закрытии станут известны победители «Школы безопасности».