В Мурманской области стартовали рейды по контролю за выгулом собак

Представители администрации города Мурманска и комитета по ветеринарии в этот раз отправились в сквер на улице Ленинградской – одно из любимых мест для прогулок в центре города.

Правила выгула собак известны даже тем, у кого их нет. Животное на поводке, крупная или агрессивная собака обязательно в наморднике и у хозяина должны быть пакеты, чтобы убирать экскременты за питомцем. Однако, нередко владельцы четвероногих игнорируют эти условия. Что ж пришло время для серьезной беседы.

- Мы сейчас только говорим, что собачек надо на поводочке держать. Даже таких маленьких - она должна быть на поводчке.

Да, в этот раз Екатерина просто отделалась предупреждением, что её цвергшнауцер Вася гулял без поводка в центральном сквере. А в следующий раз девушка может нарваться на штраф.

Юрий Полянский, главный специалист контроля и надзора комитета по ветеринарии Мурманской области: «Мы фиксируем до 5 тысяч различные нарушения. Например, если собаку выпустили из дома, она сама бегает. А потом выясняется, что у неё есть хозяин. Там большой штраф - до 5 тысяч. Есть за отсутствие регистрации – предупреждение или тысяча рублей. Граждане должны убирать продукты жизнедеятельности при выгуле собаки, а если они этого не делают, то предусмотрен административный штраф».

Владельцы животного могут получить штраф, если собака напала на человека. А укусить может как большой, так и маленький пёс. В таком случае не только придётся выплатить крупную сумму административного штрафа, но и разбираться с полицией.

А ещё напомним, что запрещено выгуливать питомцев у медицинских учреждений, детсадов и школ, а также на спортивных и детских площадках.