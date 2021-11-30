В Мурманской области стартовали Рождественские образовательные чтения

Рождественские образовательные чтения в этом году посвящены 350-летию со дна рождения Петра I. Участниками встречи выступили представители Русской православной церкви, учителя, преподаватели вузов, работники музеев и библиотек.

Рождественские образовательные чтения в Мурманской области организованы в дистанционном формате. Несомненный плюс такого способа общения - присоединиться к церковно-общественному форуму может любой желающий, а это большая аудитория.

В прошлом году встреча была посвящена 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, в этом – 350-летию со дня рождения Петра I. Отношение к преобразованиям основателя Российской Империи до сих пор остается неоднозначным. Речь идёт, прежде всего, о церковной реформе и синодальном устройстве Русской церкви.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Он ликвидировал патриарха, убрал печальника - нужных народу. В результате иные силы стали предлагать народу свои решения в проблемах, которые привели к 1917 году. Поэтому, когда мы говорим сейчас о роли личности в истории, то здесь мы говорим о том, что человек, обладающий властью, может очень многое изменить в судьбе страны».

Во время чтений педагоги воскресных школ, учителя, работники библиотек и музеев со всей Мурманской области представляют свое видение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. По словам организаторов, единство церкви и образования не должно вызывать противоречивых чувств.

Иеромонах Трифон, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви: «Образование появилось в религии. Первые школы при монастырях, учителями становились священники, а когда монахам некогда было заниматься этим, то они передали эти функции педагогам. А теперь педагоги возмущаются, чего это они лезут в образование».

Участники секции отмечают необходимость усвоения нравственных основ родной культуры с раннего детства, здесь особо значимо взаимодействие церкви, государства, педагогического сообщества и общественных институтов.

Тарасий (Перов), епископ Североморский и Умбский: «Мы приходим к тому моменту, когда у нас отношения становятся идеальными, когда церковь имеет самостоятельность - и государство, и церковь становятся самостоятельными и выступают как партнёры, как соработники».

В рамках Рождественских чтений очно-заочные тематические секции, конференции, семинары прошли не только в Мурманске, но и в других городах Кольского Заполярья.