В Мурманской области стартовало обучение участников кадровой программы «Герои Севера»

1 сентября участники специальной военной операции, отобранные из почти 400 претендентов, приступили к подготовке по уникальной программе управленческого резерва для государственной службы.

Для участников программы подготовили четыре ключевых модуля: основы государственности, государственная и муниципальная служба, экономика и финансы, технологическое развитие и система управления.

Особое внимание уделяется психологической адаптации к гражданской жизни.

В рамках проекта будут организованы стажировки в госорганах и на предприятиях региона, знакомство с инвестиционными институтами области, а также работа с персональными наставниками из числа руководителей высшего звена, глав предприятий и членов правительства.

Выпускники получат предложения о назначении на государственную службу, а также диплом о профессиональной переподготовке.