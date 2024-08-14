Чего не хватает в вашем городе или посёлке? Зелёных зон, ремонтов подъездов, может быть, детских игровых и спортивных площадок? Всё, что необходимо для комфортной жизни в муниципалитете, можно получить благодаря участию в губернаторской программе «На Севере – твой проект».

10 августа в Мурманской области стартовало онлайн-голосование за приоритетные проекты в рамках программы «На Севере – твой проект». Его проводят на портале «Наш Север» до 15 сентября. Каждый житель региона может принять участие, авторизовавшись через свою учётную запись на госуслугах.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «После авторизации житель муниципалитета со статусом городского или муниципального округа может проголосовать за один инициативный проект. Житель со статусом поселения может проголосовать за одну инициативу в рамках муниципального района и за один инициативный проект в рамках соответствующего поселения».

Сейчас к голосованию допущено 238 инициатив по разным направлениям. Всего в рамках благоустройства Мурманской области в этом году реализуют 151 инициативу. 51 из них - это детские спортивные площадки, голоса за которые отданы в рамках самостоятельного отдельного конкурсного отбора. Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Уверена, что каждый житель за это время определится с выбором, какая инициатива должна появиться в его муниципалитете, и отдаст свой голос за понравившийся проект».

Все озвученные мероприятия реализуют в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!», созданного по инициативе губернатора Андрея Чибиса.