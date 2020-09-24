В Мурманской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятия «Автобус»

Только в Александровске выявлено более 10 нарушений. Как итог, пять водителей и одно должностное лицо привлечены к административной ответственности.

Операция продлится до конца сентября. Во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции обращают пристальное внимание на такси и маршрутные транспортные средства. Проверяют наличие документов, техническое состояние машин и спрашивают водителей о самочувствие. Для оценки состояния техники полицейские используют специальные приборы.

Алексей Поволоцкий, старший государственный инспектор ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Данный прибор осуществляет проверку люфта рулевого колеса. Есть определённые требования, предъявляемые к транспорту. За время проверки нарушений ни у легковых, ни у автобусов выявлено не было».