В Мурманской области стартовало первенство по волейболу среди юношей до 16 лет

Первые игры молодые люди провели в посёлке Мурмаши.

В спорткомплексе «Энергетик» в Мурмашах собрались волейбольные команды региона, в которых играют молодые люди до 16 лет. Парни из разных муниципалитетов борются за право представлять Мурманскую область на соревнованиях Северо-Запада.

Олеся Перкон, главный судья соревнований, вице-президент Федерации волейбола Мурманской области: «Фавориты здесь, как и по прошлому году, это две команды ДЮСШ Кольского район», Юрий Яцков – тренер-преподаватель, воспитавший настоящих победителей».

В прошлом году команда «Кольский район» стала чемпионом на Первенстве региона. В этот раз подросшие игроки пришли вновь побороться за кубок. В первой игре их соперниками стала команда ДЮСШ №2 из Мурманска. Противостояние было серьёзным, однако во всех трёх сетах победу одержал «Кольский район». Стоит отметить, что битвы за каждый матч-пойнт были напряженными и очень красивыми.

Елена Немыкина, тренер команды ДЮСШ №2 города Мурманска: «Ребята тренируются второй год, мы учимся на ошибках. Многому научились, благодаря этой игре».

Команде-победителю предстоит ещё минимум две игры с сильными соперниками, однако начинать с победы – это всегда хороший знак.

Юрий Яцков, тренер команды «Кольский район»: «Хорошее начало сделано … Не обязательно стать чемпионами, главное, хорошо сыграть, получить удовольствие».

Евгений Калинин и Константин Гербик, игроки команды «Кольский район»: «Идеально всё! … Обалденно!».

Всего в соревнованиях принимают участие шесть команд из Мурманска, Кольского округа, Североморска и Александровска. Финальные игры первенства региона проведут 16 октября. Там и определится команда - представитель Мурманской области на играх СЗФО.