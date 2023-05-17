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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.23 19:30

В Мурманской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, дети»

Оно продлится по 26 мая и направлено на стабилизацию дорожной обстановки, уменьшению количества ДТП с детьми.

Отпускной сезон для детей – время долгих прогулок. Сейчас самое главное, чтобы родители напомнили им про то, что жизненно необходимо соблюдать правила дорожного движения. Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. Необходимо быть внимательными при езде на роликах, самокатах, велосипедах и прочих средствах передвижения.

А взрослым важно помнить, что перевозить своих малышей в автомобилях необходимо только в детских креслах.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Число таких ДТП на территории Мурманской области зарегистрировано 32. один ребёнок погиб и 35 получили ранения различной степени тяжести. В большинстве случаев ДТП вина лежит на водителях, которые не выполнили требования к безопасной перевозке или не предоставили преимущество движению на пешеходных переходах».

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