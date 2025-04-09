В Мурманской области стартует прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

Это специалисты, которые переезжают работать в населённые пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

Проект заработал по всей стране с начала этого года. Цель программы — привлечение специалистов в учреждения культуры в малых населённых пунктах региона.

Участники программы смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, при этом специалисту необходимо проработать в выбранном населённом пункте не менее 5 лет. Заявки на участие в конкурсе Министерством культуры региона будут приниматься с 15 апреля по 15 июля этого года.