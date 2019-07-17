В Мурманской области стартует проект «Лидеры Севера»

Его цель - создать надёжный и профессиональный кадровый резерва для правительства и ведущих предприятий Кольского Заполярья. Конкурс будет проводиться в несколько этапов. У участников есть уникальный шанс проверить свои способности, получить новые знания, а у победителей - работу в правительстве региона.

Правительству Мурманской области нужны инициативные и неравнодушные люди, готовые искренне и самоотверженно работать на благо Кольского Заполярья. С этой целью в регионе стартует проект «Лидеры Севера».

«Для меня команда – самое важное. Есть поговорка: «Один в поле не воин». Наша задача создать механизм поиска лучших людей для работы на госслужбе, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Моя позиция заключается в том, что на госслужбе должны работать самые лучшие. У нас есть вакансии. Для того чтобы их закрывать, нужен понятный, прозрачный механизм отбора. Для этого есть инструмент. Я готов приглашать на работу любого небезразличного, компетентного мотивированного человека».

Задачи проекта: привлечь инициативных, активных управленцев к развитию региона, создать кадровый управленческий резерв, способствовать формированию открытой кадровой политики, как для госструктур, так и для бизнес-сообществ. Требования к кандидатам просты: возраст от 21 до 60 лет, высшее образование, опыт управленческой деятельности и гражданство России.

Конкурсантов ждут два этапа состязаний. На первом этапе необходимо зарегистрироваться на портале конкурса www.lider51.ru, заполнить анкету и пройти проверку на соответствие требованиям, записать видеообращение.

«В видеообращении всё видно: как горят глаза, насколько активно участники готовы включаться и вовлекаться в задачи, которые представляются, - поясняет Елена Чирковская, директор центра современных кадровых технологий факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - На портале каждый участник может увидеть приоритетные направления, которые сегодня интересны региону, он может себя спозиционировать по этим направлениям».

Участие во втором туре примут лучшие 100 кандидатов, рекомендованных оргкомитетом на основании рейтинга. Далее участников ждёт тестирование, где они смогут продемонстрировать свой управленческий потенциал и личностные особенности, индивидуальные интервью консультантов с кандидатами и другие испытания.

Подробности проекта, пошаговая инструкция и ход конкурса будут поэтапно размещаться на портале www.lider51.ru. Стать участником можно уже сегодня. Проект организован на основе подготовленных Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации рекомендаций, одобренных комиссией Президента России по государственной службе и резервам управленческих кадров.