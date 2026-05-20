В Мурманской области стартует шестой сезон проекта «Чистая Арктика»

В этом году волонтёры посвятят экологические акции героям-авиаторам. Старт сезона дадут 30 мая в Североморске.

Добровольцы приведут в порядок Аллею Славы героев-авиаторов Северного флота и памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны.

В работах примут участие более 200 человек, в том числе участницы проекта «Звезда Севера» и семьи защитников Родины.

Планы у волонтёров в этом году масштабные. Они хотят очистить почти 80 гектаров территорий в нашем регионе, убрать более 400 тонн мусора и провести свыше 40 экологических мероприятий в 13 муниципалитетах.