В Мурманской области существенно снизился размер задолженности по заработной плате

Всего с начала года в результате действий регионального правительства и оперативной работы членов рабочей группы удалось погасить задолженность по заработной плате в размере 350 млн рублей перед работниками 13 предприятий региона.

На минувшей неделе более двух тысяч работников мурманского подразделения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» Министерства обороны получили выплаты на общую сумму в 102 млн рублей.