В Мурманской области тарифы на услуги ЖКХ останутся льготными

В Мурманской области, как и по всей России, с 1 июля выросли тарифы на коммунальные ресурсы и, соответственно, плата граждан за коммунальные услуги.

Учитывая, что реальный рост расходов ресурсоснабжающих организаций гораздо выше утверждённых показателей, тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, газ установлены ниже экономически обоснованной величины и остаются льготными, а недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций компенсируются из средств областного бюджета.

Прогнозный размер субсидий составляет более 12 млрд рублей.

Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением. Индекс изменения платы граждан в среднем по Мурманской области установлен правительством в размере 15%.

Повышение тарифов направлено на развитие сферы ЖКХ области и сохранение предоставления качественных услуг для потребителей.

Комитет по тарифному регулированию напоминает, что размер платы рассчитывается исходя из объёма потребления, определяемого по показаниям приборов учёта. При их отсутствии — исходя из нормативов.

На официальном сайте комитета размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий гражданам выполнить онлайн-проверку соответствия роста размера платы (https://tarif.gov-murman.ru/activities/tar_calk/)

 

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
