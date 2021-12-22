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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.21 19:30

В Мурманской области ТСЖ предоставят субсидию на капремонт многоквартирных домов

Товарищества собственников и жильцы смогут сами определить, какой конструктивный элемент их дома необходимо капитально отремонтировать.

Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С 1 января 2022 года ТСЖ Мурманской области могут подать заявки на получение субсидии на капитальный ремонт. Каждый участник вправе подать одну заявку на один вид работ на сумму не более 5 миллионов рублей. После завершения сбора заявок будет сформирован рейтинг многоквартирных домов. Объекты, набравшие больше всего баллов, попадут в список домов, где будет проведен капитальный ремонт.

В региональном Минстрое отмечают, что шансов получить высокий балл больше у ТСЖ, созданных после 01.01.2021 года. Так же предпочтение отдадут многоквартирным домам с наиболее ранними датами ввода в эксплуатацию и последнего капитального ремонта. На 2022 год на субсидию ТСЖ предусмотрено финансирование в размере 50 млн рублей.

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