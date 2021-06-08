В Мурманской области тушат крупный лесной пожар

Возгорание произошло на границе Ковдорского и Кольского районов. По предварительным данным, причиной пожара стал непотушенный костёр.

Лесной пожар был обнаружен накануне – 7 июня. По информации Министерства природы региона, в борьбе с возгоранием привлекли 38 сотрудников авиалесоохраны.

По сведениям надзорного ведомства, распространение огня уже прекратилось.

По данному факту мурманская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку.

На своей странице в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал северян ответственно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.