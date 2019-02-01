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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.19 19:30

В Мурманской области участились ДТП, в которые попадают пешеходы

Сотрудники Госавтоинспекции всерьёз обеспокоены участившимися наездами на пешеходов, особенно на детей. Только за первый месяц 2019 года под колёсами автомобилей оказались шестеро несовершеннолетних, некоторые из которых младше 16 лет.

Все происшествия с участием несовершеннолетних произошли в 20-х числах этого месяца. Это трагическое совпадение или закономерность, будут выяснять эксперты. Однако, достоверно известно, что все пешеходы пересекали проезжую часть на зелёный сигнал светофора. Пострадавшие 22 и 25 января отделались лёгкими ушибами и были обслужены медиками амбулаторно. А вот семилетний мальчик, который во вторник, 29 января,  в 8 часов  вечера был сбит невнимательным автомобилистом на улице Шевченко, был госпитализирован.

- Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, особенно к водителям, с просьбой соблюдать скоростной режим, - говорит Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по городу Мурманску, - особенно на регулируемых перекрестках! Хочется напомнить, что зелёный сигнал светофора у нас разрешает проезд, красный сигнал светофора - запрещает, в том числе красный мигающий. И красный в дополнение с жёлтым мигающим так же запрещает проезд и информирует о том, что скоро загорится зелёный сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции информируют всех участников дорожного движения о том, что с 3 по 28 февраля на территории Мурманской области стартует акция «Пристегнись», направленная на профилактику ДТП с участием пассажиров, особенно детей - пассажиров. Ежедневно автоинспекторы будут проводить рейды в местах массового скопления граждан.

 

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