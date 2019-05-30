В Мурманской области участились случаи поджога прошлогодней травы

С первого взгляда, кажется, будто бы они не несут опасности, но это заблуждение.

Огонь с травы переходит на постройки, пожар становится опасен для жизни, а дым от горящей травы вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами - максимальная ответственность жителей при обращении с огнём в пределах любой природной территории.

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной крупного возгорания, никогда не поджигайте сухую траву и не разводите костёр в сухом лесу или на торфянике.

По статистике, большинство случаев поджога травы – это результат детской шалости, поэтому пожарные, обращаются к родителям с просьбой провести профилактическую беседу с детьми, так как материальная и уголовная ответственность за проделки своих отпрысков целиком ляжет на родительские плечи.