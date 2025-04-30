В Мурманской области участились случаи зацепинга - опасного увлечения молодёжи

В областном ГАИ организовали встречу сотрудников ведомства и перевозчиков, чтобы обсудить решение данной проблемы.

Зацепинг – это способ передвижения, при котором человек цепляется к транспортному средству за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы корпуса. Несмотря на то, что субкультура зацепинга в России становится меньше, ведь такой проезд травмоопасен, в Мурманске такое увлечение появилось только сейчас.

В областном центре с начала этого года зафиксировано уже 4 таких случая и, как правило, это уже известные органам опеки дети. Чтобы решить данную проблему сотрудники госавтоинспекции будут работать вмести с органами ПДН, ведь в большинстве своем зацепингом занимаются именно дети, а при обнаружении такого нарушения информация будет поступать сразу в дежурную часть.