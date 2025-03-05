В Мурманской области участники преступной группы предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции

По версии следствия, в 2022 году местная жительница вступила в сговор со своим супругом и дочерью с целью извлечения дохода от преступной деятельности в сфере незаконной миграции. Криминальная схема позволила заработать фигурантам не менее 250 тысяч рублей, обеспечив 76 иностранцам пребывание на территории региона.

Дело направлено в суд, фигурантам грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до пятисот тысяч рублей.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Участники преступной схемы подыскивали иностранных граждан, намеревавшихся незаконно пребывать на территории Российской Федерации. После получения документов от иностранцев, они изготавливали фиктивные договоры оказания услуг и подложные уведомления. Затем, выступая в качестве работодателей, фигуранты уголовного дела предоставляли должностным лицам УВМ УМВД России по Мурманской области документы для продления срока пребывания иностранцев. Стоимость услуг по легализации незаконного пребывания иностранцев в Мурманской области составляла от 3000 до 11000 рублей - в зависимости от срока, на который заключался фиктивный договор».