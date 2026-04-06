В Мурманской области участники СВО и члены их семей смогут получать льготу по транспортному налогу без предоставления подтверждающих документов

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что соответствующий законопроект будет внесён в областную Думу.

Такая льгота уже действует в Мурманской области, но ранее она требовала предоставления официального документа об участии в специальной военной операции, а также документов, подтверждающих родственные отношения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я сегодня внесу в Мурманскую областную Думу законопроект, который позволяет, начиная с этого года, получать региональную льготу по транспортному налогу участникам СВО и их супругам, а также членам семей, в том числе погибших участников СВО, без предоставления подтверждающих документов».

Сейчас правительством Мурманской области налажен обмен информацией с Министерством обороны России и налоговой службой. Поэтому, льгота будет предоставляться автоматически.