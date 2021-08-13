В Мурманской области учреждены новые региональные награды – особые знаки «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении»

Первым знаком будут отмечены волонтёры, внёсшие большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения. Вторым – поисковики, чья работа связана с увековечением памяти защитников Отечества. Также знаком могут награждаться объединения и организации, внесшие значительный вклад в проведение поисковой работы.

Удостоенные новых региональных наград северяне получат разовое денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. Ежегодно каждым из особых знаков могут быть награждены не более пяти человек.

Первые награды «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении» будут вручены уже в этом году.