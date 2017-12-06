В Мурманской области уменьшается число уголовных дел, связанных с вождением в нетрезвом виде

Ежегодно в мире в автомобильных авариях погибает 1 миллион 250 тысяч человек. И хоть в России показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях меньше, чем в Европе, они всё же уносят жизни не меньше 20 тысяч человек в год.

За 10 месяцев текущего года в Мурманской области в ДТП пострадали 760 человек, для 44 из них аварии закончились летальным исходом. Причём 10 смертей произошли по вине водителей, которые в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. На их счету так же 80 пострадавших и раненых.

- По состоянию на 25 ноября 2017 года по признакам состава преступления предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ в отношении водителей, допустивших повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, возбуждено 338 уголовных, - сообщил Андрей Чухин, врио начальника ООД УМВД России по Мурманской области. - Это почти на 27% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За вождение в нетрезвом виде водитель однозначно лишиться прав и выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако, это меньшая из тех бед, которая могла бы произойти с ним и с другими участниками дорожного движения. А вот за рецидив сумма возрастает до 300 тысяч рублей. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

- В настоящее время в колонии отбывают 25 осужденных за преступления, связанные с нарушением Правил дорожного движения, из них 8 осужденных - за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - приводит печальную статистику Евгений Хряпин, заместитель начальника ФКУ КП-24.

Многие водители осознают свою вину только после задержания. Однако некоторые вновь садятся за руль. Будто забывают о содеянном и о том, что подвергают жизни окружающих опасности.

В текущем году осуждено 312 уже бывших водителей, большинство из них получили условные наказания. Вынося такое решение, суд дал им шанс исправиться и осознать всю серьёзность содеянного на воле. Однако, есть и те, кто отбывает реальный срок в колониях поселениях. Эта мера может показаться слишком строгой, а кому-то и не справедливой, однако, благодаря такому методу воспитания, нарушителей на дорогах Мурманска и области становиться безопаснее.